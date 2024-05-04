Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по Токмаку

Накануне поступило сообщение, что ВСУ нанесли удар по Токмаку, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего от обстрела пострадали восемь квартир, четыре были разрушены полностью.

Как стало известно сегодня, число пострадавших выросло до пяти. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.