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Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по Токмаку
Накануне поступило сообщение, что ВСУ нанесли удар по Токмаку, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.
Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего от обстрела пострадали восемь квартир, четыре были разрушены полностью.
Как стало известно сегодня, число пострадавших выросло до пяти. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
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