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Пять человек пострадали в результате обстрела Белгорода ВСУ
В результате обстрела Белгорода ВСУ пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, один мужчина – осколочное ранение голени, еще один – руки и плеча.
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В Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести домах. Два снаряда прилетели на верхние этажи одного из домов. На месте работают аварийные службы.
В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, уточнил Гладков.
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