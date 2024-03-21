news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 21 марта 2024 10:44

Пять человек пострадали в результате обстрела Белгорода ВСУ

Скопировать ссылку

В результате обстрела Белгорода ВСУ пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, один мужчина – осколочное ранение голени, еще один – руки и плеча.

В Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести домах. Два снаряда прилетели на верхние этажи одного из домов. На месте работают аварийные службы.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, уточнил Гладков.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2