Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижнекамске

Серьезное ДТП произошло сегодня около восьми утра в Нижнекамске возле БСИ.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев стало известно, столкнулись сразу четыре автомобиля – три «Лады» и кроссовер Volkswagen.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, водитель одной из отечественных легковушек догнал другую «Ладу», которая ехала впереди. От удара авто выкинуло на встречку, где она столкнулась ещё с двумя машинами.

Фото: © очевидцы

«С места аварии забрали пятерых пострадавших. У одного мужчины состояние тяжелое, разбита голова, он был без сознания», - уточнили свидетели ДТП.

Фото: ©