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Происшествия
23 апреля 2022  10:21
Полина Шевчук

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижнекамске

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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижнекамске

Серьезное ДТП произошло сегодня около восьми утра в Нижнекамске возле БСИ.

 

Фото: © очевидцы 

Со слов очевидцев стало известно, столкнулись сразу четыре автомобиля – три «Лады» и кроссовер Volkswagen.

 

Фото: © очевидцы 

По предварительным данным, водитель одной из отечественных легковушек догнал другую «Ладу», которая ехала впереди. От удара авто выкинуло на встречку, где она столкнулась ещё с двумя машинами.

 

Фото: © очевидцы 

«С места аварии забрали пятерых пострадавших. У одного мужчины состояние тяжелое, разбита голова, он был без сознания», - уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © 

 

Фото: © очевидцы 

 

#массовое ДТП #пострадали в дтп
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