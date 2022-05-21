Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Казань — Оренбург

Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на трассе Казань — Оренбург в Лаишевском районе республики.

По словам очевидцев, вблизи поселка Сокуры столкнулись три автомобиля — Opel, Volkswagen и «Лада» с номерами Ставропольского края.

Фото: © очевидцы

От мощного удара машины раскидало по разным сторонам дороги. Все три авто получили серьезные повреждения кузова.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП на скорой увезли как минимум пятерых женщин. Из Opel две женщины получили травмы, в Volkswagen одна. Еще двоих пострадавших из "Лады" забрали в больницу», — поделились с агентством свидетели ДТП.