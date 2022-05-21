Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Казань — Оренбург
Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на трассе Казань — Оренбург в Лаишевском районе республики.
По словам очевидцев, вблизи поселка Сокуры столкнулись три автомобиля — Opel, Volkswagen и «Лада» с номерами Ставропольского края.
От мощного удара машины раскидало по разным сторонам дороги. Все три авто получили серьезные повреждения кузова.
«С места ДТП на скорой увезли как минимум пятерых женщин. Из Opel две женщины получили травмы, в Volkswagen одна. Еще двоих пострадавших из "Лады" забрали в больницу», — поделились с агентством свидетели ДТП.