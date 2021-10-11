Пять человек пострадали в легковушке, вылетевшей с дамбы в РТ

Авария произошла накануне около полуночи на трассе между населенными пунктами Кошкино и Тумбаш недалеко от Кукмора.

Фото: © очевидцы



Как стало известно со слов очевидцев, водитель легковушки Renault не справился с управлением, машина вылетела с дамбы и перевернулась на крышу.

Фото: © очевидцы



«В авто было пять человек, двое из них – подростки лет по 17-18. Все выбрались из салона до приезда спасателей и врачей. Медики их осмотрели и забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.