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Ру Тат
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11 октября 2021  08:02
Полина Шевчук

Пять человек пострадали в легковушке, вылетевшей с дамбы в РТ

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Пять человек пострадали в легковушке, вылетевшей с дамбы в РТ

Авария произошла накануне около полуночи на трассе между населенными пунктами Кошкино и Тумбаш недалеко от Кукмора.

 

Фото: © очевидцы 


Как стало известно со слов очевидцев, водитель легковушки Renault не справился с управлением, машина вылетела с дамбы и перевернулась на крышу.

 

Фото: © очевидцы 


«В авто было пять человек, двое из них – подростки лет по 17-18. Все выбрались из салона до приезда спасателей и врачей. Медики их осмотрели и забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.

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