Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе

Сегодня примерно в 13.40 на 13-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Информацию «Татар-информу» подтвердили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Faw. Судя по кадрам из соцсетей, от передней части Toyota практически ничего не осталось, второй автомобиль выкинуло на обочину.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и четыре его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщили в Госавтоинспекции РТ.