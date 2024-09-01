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Происшествия 1 сентября 2024 15:49

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе

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Сегодня примерно в 13.40 на 13-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Информацию «Татар-информу» подтвердили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Faw. Судя по кадрам из соцсетей, от передней части Toyota практически ничего не осталось, второй автомобиль выкинуло на обочину.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и четыре его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщили в Госавтоинспекции РТ.

#ДТП #Верхнеуслонский район РТ
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