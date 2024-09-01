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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе
Сегодня примерно в 13.40 на 13-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Информацию «Татар-информу» подтвердили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Faw. Судя по кадрам из соцсетей, от передней части Toyota практически ничего не осталось, второй автомобиль выкинуло на обочину.
«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и четыре его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщили в Госавтоинспекции РТ.
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