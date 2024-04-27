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Пять человек пострадали в белгородском селе при падении дрона-камикадзе
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В Белгородском селе при падении дрона-камикадзе пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон рухнул и сдетонировал в селе Вознесеновка. Среди пострадавших 17-летняя девочка.
На месте работают медики и спецслужбы.
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