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Происшествия 31 марта 2024 18:19

Пять человек пострадали в аварии с двумя легковушками в Татарстане

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Накануне на трассе в Татарстане произошла авария с пятью пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © Очевидцы

На трассе Набережные Челны – Сарманово столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». От удара одна из легковушек опрокинулась на крышу, получив вмятины корпуса.

В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. На месте работали медики скорой помощи.

#ДТП
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