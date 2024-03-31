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Пять человек пострадали в аварии с двумя легковушками в Татарстане
Накануне на трассе в Татарстане произошла авария с пятью пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
На трассе Набережные Челны – Сарманово столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». От удара одна из легковушек опрокинулась на крышу, получив вмятины корпуса.
В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. На месте работали медики скорой помощи.
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