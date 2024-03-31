Пять человек пострадали в аварии с двумя легковушками в Татарстане

Накануне на трассе в Татарстане произошла авария с пятью пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © Очевидцы

На трассе Набережные Челны – Сарманово столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». От удара одна из легковушек опрокинулась на крышу, получив вмятины корпуса.

В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. На месте работали медики скорой помощи.