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Руc Тат
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Происшествия 22 января 2024 07:07

Пять человек пострадали в аварии с двумя легковушками под Чистополем

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В Чистопольском районе произошла авария с пятью пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © очевидцы

У села Белая Гора столкнулись Chevrolet и «Лада».

В результате пострадали пять человек, среди них ребенок.

#ДТП с пострадавшими
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