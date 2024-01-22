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Пять человек пострадали в аварии с двумя легковушками под Чистополем
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В Чистопольском районе произошла авария с пятью пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
У села Белая Гора столкнулись Chevrolet и «Лада».
В результате пострадали пять человек, среди них ребенок.
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