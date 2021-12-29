Пять человек пострадали при пожаре в Covid-госпитале Красноярска

В Covid-госпитале Красноярского края произошел пожар. По сообщениям экстренных служб, в огне пострадали пять человек.

«В Красноярске в больнице №20 в корпусе для больных ковидом произошел пожар. Пострадали пять человек», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Источник сообщил, что у всех пятерых подтвердилось отравление продуктами горения.

Огонь вспыхнул в терапевтическом корпусе больницы для зараженных коронавирусной инфекцией. Причиной возгорания могло быть короткое замыкание. «На четвертом этаже в одной из палат загорелись личные вещи на площади 5 кв. м», — отметил собеседник агентства.

Как рассказали в местном Управлении МЧС, пожар потушен, из здания было эвакуировано 112 человек.