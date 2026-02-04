news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 февраля 2026 15:00

Пять человек пострадали при нападении в школе Красноярска

Читайте нас в
Телеграм

В одной из школ Красноярска ученица восьмого класса напала на одноклассников и педагога. В результате пострадали пять человек, передает РИА Новости.

По предварительной информации, школьница зашла в класс с тряпкой, облитой воспламеняющейся жидкостью, и бросила ее в сторону одноклассников. В результате трое детей – две девочки и мальчик – получили ожоги. После этого она нанесла удары предметом, похожим на молоток, двум девочкам и учителю.

По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#красноярск #нападение на школу
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026