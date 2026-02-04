Пять человек пострадали при нападении в школе Красноярска

В одной из школ Красноярска ученица восьмого класса напала на одноклассников и педагога. В результате пострадали пять человек, передает РИА Новости.

По предварительной информации, школьница зашла в класс с тряпкой, облитой воспламеняющейся жидкостью, и бросила ее в сторону одноклассников. В результате трое детей – две девочки и мальчик – получили ожоги. После этого она нанесла удары предметом, похожим на молоток, двум девочкам и учителю.

По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.