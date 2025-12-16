Пять человек попали в больницу после столкновения иномарок на Проспекте Победы в Казани

В Казани около метро Проспект Победы под мостом столкнулись автомобили Audi и Volkswagen Jetta. ДТП произошло вчера вечером.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, виновником ДТП оказался водитель Volkswagen: он не выдержал дистанцию между автомобилями, что привело к столкновению.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen, а также пассажир второй иномарки. Всех пострадавших забрали в больницу.