Пять человек попали в больницу после ДТП на Оренбургском тракте в Казани

Сегодня днем на улице Оренбургский тракт на выезде из Казани водитель за рулем автомобиля Renault остановился у края дороги, чтобы поправить груз, закрепленный на крыше.

В этот момент в иномарку врезалась «Лада» 10-й модели.

В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир иномарки, а также водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля.

На автомобилях скорой медицинской помощи всех пострадавших доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.