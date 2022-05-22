Пять человек получили тяжелые травмы в лобовом столкновении двух авто на трассе в РТ

Авария произошла накануне на 1077-м километре трассы М7 в Мензелинском районе республики. Водитель Hyundai выехал на встречку, не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с KIA. Одна из легковушек в результате аварии оказалась в кювете.

Фото: очевидцы

В ДТП пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира в салонах авто. Один из пострадавших, как сообщили «Татар-информу» очевидцы, был подростком. Их всех с тяжелыми травмами сразу увезли в ближайшую больницу.