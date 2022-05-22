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Ру Тат
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Происшествия
22 мая 2022  14:03
Павел Климчак

Пять человек получили тяжелые травмы в лобовом столкновении двух авто на трассе в РТ

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Авария произошла накануне на 1077-м километре трассы М7 в Мензелинском районе республики. Водитель Hyundai выехал на встречку, не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с KIA. Одна из легковушек в результате аварии оказалась в кювете.

 

Фото: очевидцы 

В ДТП пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира в салонах авто. Один из пострадавших, как сообщили «Татар-информу» очевидцы, был подростком. Их всех с тяжелыми травмами сразу увезли в ближайшую больницу.

#ДТП
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