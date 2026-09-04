Пять человек погибли за сутки в Белгородской области из-за ударов ВСУ

Пять человек погибли в Шебекинском округе Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи. Еще раз выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. Понимаю, какое страшное горе на вас обрушилось. Вся область скорбит вместе с вами», – написал он в МАКС.

По информации Шуваева, в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек.