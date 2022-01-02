Пять человек погибли в ДТП с междугородним автобусом в Рязанской области
По предварительным данным, авария произошла сегодня ранним утром возле города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. В результате ДТП погибли пять человек, ещё 21 получил различные травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Для тех, кто не пострадал, на месте развернули пункт временного размещения.
По сообщению дежурного Скопинского межрайонного медицинского центра, среди пострадавших есть дети.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.