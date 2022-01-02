Пять человек погибли в ДТП с междугородним автобусом в Рязанской области

По предварительным данным, авария произошла сегодня ранним утром возле города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. В результате ДТП погибли пять человек, ещё 21 получил различные травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Фото: соцсети

Для тех, кто не пострадал, на месте развернули пункт временного размещения.

Фото: соцсети

По сообщению дежурного Скопинского межрайонного медицинского центра, среди пострадавших есть дети.

Фото: соцсети

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.