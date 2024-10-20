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Пять человек погибли в ДТП с фурой и легковым авто в подмосковном Домодедово
Сегодня утром на на 175-м километре автодороги А107 в Домодедово произошло ДТП. В результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации ведомства, 25-летний водитель «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.
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