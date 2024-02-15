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Пять человек погибли, еще 18 ранены в результате ракетного удара по Белгороду
По предварительным данным, в результате ракетного удара по Белгороду погибли 5 человек, среди них ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор Гладков.
Еще 18 человек, среди которых 5 детей, получили различные ранения. Пострадавших медики доставляют в медицинские учреждения.
«Разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – пишет Гладков.
В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается.
Ранее мы сообщали, что над Белгородом российская система ПВО сбила 14 реактивных ракет.
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