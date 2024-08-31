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Пять человек погибли, 46 пострадали при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района
Накануне вечером Белгород и Белгородский район подверглись жестокому обстрелу. По сообщению губернатора Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire.
В результате обстрела погибли пять мирных граждан – четверо мужчин и одна женщина. Они скончались на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Кроме того, ранения получили 46 человек. Среди пострадавших – ребенок, находящийся в тяжелом состоянии после проведенной операции. Двое взрослых готовятся к транспортировке в московские клиники для оказания специализированной помощи.
Значительный ущерб нанесен инфраструктуре города. В Белгороде повреждены крыши и окна нескольких многоквартирных домов. Пострадали также два социальных объекта и два коммерческих здания. В поселке Дубовое Белгородского района зафиксированы повреждения 13 автомобилей, припаркованных возле торгового центра. После прямых попаданий загорелись два жилых дома, легковой автомобиль и гараж.
В связи с произошедшим Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
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