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Происшествия
2 сентября 2022  15:06
Елена Саляхова

Пять челнинцев отправились в колонию за создание нарколаборатории в Татарстане

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Набережночелнинский городской суд вынес приговор пятерым местным жителям за создание нарколаборатории в Татарстане. Информация об этом появилась на сайте суда.

По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела через интернет пытались заняться продажей наркотиков. Они разработали схему: одни должны были заняться изготовлением «синтетики» и наладить бесперебойную поставку веществ, другие должны были фасовать партии и раскладывать по тайникам.

Свою вину челнинцы не признали. Им было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Максимальный срок получил организатор преступной группы – 12 лет в колонии особого режима. Его подельник получил на год меньше – 11 лет.

Остальные получили от шести до восьми лет лишения свободы.

#наркодилер #Набережные Челны
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