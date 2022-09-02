Пять челнинцев отправились в колонию за создание нарколаборатории в Татарстане

Набережночелнинский городской суд вынес приговор пятерым местным жителям за создание нарколаборатории в Татарстане. Информация об этом появилась на сайте суда.

По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела через интернет пытались заняться продажей наркотиков. Они разработали схему: одни должны были заняться изготовлением «синтетики» и наладить бесперебойную поставку веществ, другие должны были фасовать партии и раскладывать по тайникам.

Свою вину челнинцы не признали. Им было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Максимальный срок получил организатор преступной группы – 12 лет в колонии особого режима. Его подельник получил на год меньше – 11 лет.

Остальные получили от шести до восьми лет лишения свободы.