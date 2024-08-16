Пять БПЛА и два украинских катера были уничтожены над Черным морем и вблизи Крыма

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на территорию РФ. Над Черным морем было обезврежено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Одновременно с этим, в водах Черного моря были ликвидированы два безэкипажных катера, двигавшихся к побережью Крыма.

По заявлению российской стороны, эти действия квалифицируются как попытка террористической атаки со стороны Украины.