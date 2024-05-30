Пять беспилотников ВСУ сбили над Краснодарским краем

Около 7 часов утра по московскому времени силами российской противовоздушной обороны была предотвращена попытка киевского режима совершить террористический акт с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в воздушном пространстве над Краснодарским краем.