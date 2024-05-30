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Пять беспилотников ВСУ сбили над Краснодарским краем
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Около 7 часов утра по московскому времени силами российской противовоздушной обороны была предотвращена попытка киевского режима совершить террористический акт с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в воздушном пространстве над Краснодарским краем.
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