Пять аргументов, почему срочно нужно пройти тест на ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека может никак не проявлять себя, но активно разрушать иммунитет. Единственный способ узнать, есть ли у тебя ВИЧ, – регулярно проходить обследования. Пять причин пройти тест в ближайшее время собрал «Татар-информ».

Единственный способ узнать, есть ли у тебя ВИЧ, – регулярно проходить обследования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1. Понять, что у тебя ВИЧ, по симптомам почти невозможно

Вирус иммунодефицита человека очень коварен, он не вызывает дискомфорта, у человека нет никаких жалоб. В течение многих лет вирус может беспрепятственно размножаться в организме человека и постепенно разрушать клетки иммунной системы. Единственный способ узнать, инфицированы вы или нет, – пройти тестирование.

В Татарстане на учете с вирусом иммунодефицита человека сегодня стоят более 15 тысяч человек.

2. Пора провериться на ВИЧ, если не сдавал анализы больше года

Чем быстрее человек узнает о своем ВИЧ-статусе и начнет получать лечение, тем больше шансов жить долго и с хорошим качеством жизни. Для этого как минимум нужно знать о своей болезни, а узнать это можно только пройдя тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Врачи рекомендуют проходить тестирование хотя бы раз в год.

Существует несколько способов проверить свой ВИЧ-статус. Можно, к примеру, сдать экспресс-тест (по слюне или кровь из пальца) анонимно и бесплатно, результат будет готов в течение 15 минут. Достоверность теста до 99%.

Основным методом выявления ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с последующим подтверждением их специфичности в реакции иммунного блоттинга (иммуноблот).

Если ВИЧ попал в организм человека, то иммунная система начинает вырабатывать антитела, которых нет у неинфицированного человека. Специальный анализ крови это покажет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Если ВИЧ попал в организм человека, то иммунная система начинает вырабатывать антитела, которых нет у неинфицированного человека. Специальный анализ крови это покажет.

3. Опасные ситуации могут случиться с каждым

Существуют ситуации, которые являются потенциально опасными с точки зрения передачи ВИЧ.

Тестирование необходимо обязательно пройти, если в жизни произошла так называемая опасная ситуация.

Например, если случился незащищенный секс – без использования презерватива или с его разрывом.

Вирус может передаться через медицинские иглы, на которых сохраняются частицы вирусного белка, – в этом случае рискуют те, кто употребляет наркотики внутривенно. Или те, кто укололся грязной иглой случайно – например, на улице во время уборки территории.

Опасно и попадание биологических жидкостей – крови, спермы, вагинального секрета – на кожу или слизистую оболочку.

Поэтому если человек когда-либо употреблял наркотики, имел незащищенный секс, если ему небезразлично свое здоровье и здоровье его близких, то ему необходимо пройти тестирование на ВИЧ.

Жители Татарстана от 50 лет и старше начали заражаться ВИЧ на 30% чаще, чем, к примеру, три года назад Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4. Вовремя подобранная терапия – залог здоровой жизни

Вовремя приступив к лечению ВИЧ-инфекции и делая это правильно, человек значительно дольше сохраняет свое здоровье и может вести такой же полноценный образ жизни, как и люди, в крови которых нет ВИЧ.

Женщины с вирусом иммунодефицита человека, которые принимают лекарства, рожают здоровых детей без ВИЧ.

В Татарстане за 2020 и 2021 годы не было ни одного случая передачи вируса иммунодефицита человека от матери к новорожденному ребенку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане за 2020 и 2021 годы не было ни одного случая передачи вируса иммунодефицита человека от матери к новорожденному ребенку.

Современное лечение ВИЧ-инфекции доступно и предоставляется бесплатно.

Лечение, которое внедрено сейчас, называется антиретровирусная терапия (АРВТ). Она позволяет контролировать вирус, в результате чего не снижается иммунитет. В итоге сохраняется качество здоровья, которое позволяет пациенту выполнять все свои социальные, профессиональные, семейные и другие роли – но при условии приема АРВТ.

5. Пройти тестирование очень просто

В Татарстане обследование можно пройти:

в Казани в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, он находится на улице Николая Ершова, д. 65; телефон: (843) 272-70-90;

в Набережных Челнах филиал расположен на проспекте Вахитова, д. 12; телефон: (8552) 38-88-39;

еще один филиал расположен в Альметьевске в поселке Нижняя Мактама, на улице Промышленная, д. 1а, телефон: (8553) 36-20-18.

Знать свой ВИЧ-статус – значит быть защищенным. Ведь в случае положительного результата это позволит своевременно выявить заболевание, начать терапию, тем самым сохранить здоровье себе и своим любимым людям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА