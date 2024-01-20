Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пьяный житель Зеленодольска насмерть забил свою 70-летнюю мать
Утром 15 января в квартире дома на Комарова в Зеленодольске обнаружили тело 70-летней бабушки со следами побоев, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
45-летний сын женщины признался, что будучи пьяным поссорился с матерью и избил ее. А когда обнаружил, что она мертва, обратился в экстренные службы.
Сейчас он заключен под стражу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников