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Руc Тат
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Происшествия 20 января 2024 12:10

Пьяный житель Зеленодольска насмерть забил свою 70-летнюю мать

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Утром 15 января в квартире дома на Комарова в Зеленодольске обнаружили тело 70-летней бабушки со следами побоев, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

45-летний сын женщины признался, что будучи пьяным поссорился с матерью и избил ее. А когда обнаружил, что она мертва, обратился в экстренные службы.

Сейчас он заключен под стражу.

#зеленодольск
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