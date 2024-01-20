Пьяный житель Зеленодольска насмерть забил свою 70-летнюю мать

Утром 15 января в квартире дома на Комарова в Зеленодольске обнаружили тело 70-летней бабушки со следами побоев, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

45-летний сын женщины признался, что будучи пьяным поссорился с матерью и избил ее. А когда обнаружил, что она мертва, обратился в экстренные службы.

Сейчас он заключен под стражу.