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Происшествия 14 февраля 2025 10:42

Пьяный житель Зеленодольска изрезал отца кухонным ножом

В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого мужчину, который с ножом напал на собственного отца.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в квартире дома на Комсомольской улице. 65-летний отец выразил недовольство своим 43-летним сыном, который вновь пришел домой пьяным. Не выдержав критики, мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил отца в предплечье. После этого пострадавший позвонил своей дочери, которая вызвала полицию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

#росгвардия #зеленодольск
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