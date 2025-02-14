Пьяный житель Зеленодольска изрезал отца кухонным ножом

В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого мужчину, который с ножом напал на собственного отца.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в квартире дома на Комсомольской улице. 65-летний отец выразил недовольство своим 43-летним сыном, который вновь пришел домой пьяным. Не выдержав критики, мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил отца в предплечье. После этого пострадавший позвонил своей дочери, которая вызвала полицию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».