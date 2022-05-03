Пьяный житель Татарстана решил переплыть реку и утонул, его тело ищут спасатели

Инцидент произошёл 1 мая у села Альшеево Буинского района республики. В лесу около берега Свияги отдыхала небольшая компания. Один из отдыхающих – 40-летний мужчина – будучи пьяным, захотел переплыть реку. Его знакомым не удалось отговорить его от этой затеи. В результате мужчина проплыл некоторое расстояние и ушёл под воду. Его приятели вызвали спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В течение всего дня они осматривали береговую линию, а водолазы искали утонувшего на дне реки. На следующий день поиски продолжились, к спасателям на помощь также пришли местные жители, которые на резиновых лодках осматривали воды реки.

Однако за два дня найти тело мужчины так и не удалось. Сегодня поиски продолжатся.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, скорее всего, из-за перепада температур мужчину охватили судороги. Как правило, в момент утопления человек не может позвать на помощь – горло также сковывает спазм. Опасность также представляет и температура воды: когда человек, нагревшись на солнце, погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление.

«Главное управление МЧС России по РТ предупреждает: купальный сезон в Татарстане открывается только 1 июня. За купание в необорудованных местах могут оштрафовать административные комиссии муниципалитета на сумму от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей», – добавили в пресс-службе ведомства.