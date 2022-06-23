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Ру Тат
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Происшествия
23 июня 2022  10:54
Павел Климчак

Пьяный водитель сбил подростка на велосипеде в РТ, но сразу после ДТП стал отрицать это

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ДТП произошло накануне в селе Бетьки Тукаевского района. Пьяный челнинец за рулем Volvo въехал в бетонное кольцо, после чего его откинуло на 9-летнюю девочку на велосипеде, которая ехала по краю дороги. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из автограда.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«Велосипедиста с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правой коленной области и ушибом левого бедра госпитализировали в БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Сразу после аварии пьяный водитель стал отрицать, что он сбил подростка на велосипеде. Вместе с тем он спокойно признался, что выпил до того, как сесть за руль.

«Да, пришлось», – кратко и легко водитель подтвердил, что был в машине в пьяном состоянии.

#сбил велосипедиста #пострадал ребенок #пьяный водитель
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