Пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, влетел в бетонный блок
Сегодня ночью в Казани водитель за рулем автомобиля BelgeeX 50, будучи пьяным, проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться.
Водитель каршеринга свернул во дворы домов на улице Сахарова и продолжал скрываться, проехав несколько дворов.
В результате 26-летний водитель на большой скорости влетел в бетонный блок.
Каршеринговый автомобиль получил механические повреждения и был помещен на спецстоянку.
На водителя составили административные материалы.