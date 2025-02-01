Пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, влетел в бетонный блок

Сегодня ночью в Казани водитель за рулем автомобиля BelgeeX 50, будучи пьяным, проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться.

Водитель каршеринга свернул во дворы домов на улице Сахарова и продолжал скрываться, проехав несколько дворов.

В результате 26-летний водитель на большой скорости влетел в бетонный блок.

Каршеринговый автомобиль получил механические повреждения и был помещен на спецстоянку.

На водителя составили административные материалы.