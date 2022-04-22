Пьяный водитель пытался откупиться от полицейского взяткой в 60 тысяч, возбудили дело

Как полагает следствие, в апреле этого года на трассе Мамадыш – Кляуш 44-летнего жителя Мамадышского района поймали пьяным за рулем сотрудники полиции. После этого мужчина попытался дать взятку полицейским в размере 60 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол.

Однако стражи порядка не приняли от него денег. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на дачу взятки. Свою причастность мужчина не признал. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.