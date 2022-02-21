Пьяный водитель из Альметьевска пытался убежать и выстрелил в автоинспектора из пистолета

В Альметьевске 37-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ночь на 19 февраля автоинспекторы остановили «Ладу» 13-й модели, за рулем которой был пьяный 37-летний водитель. Мужчина попытался убежать от инспектора, а по дороге выстрелил в него из газового пистолета.

Несмотря на ожог, полицейский догнал нарушителя и задержал.

Свою вину татарстанец признал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.