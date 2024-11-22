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Происшествия 22 ноября 2024 09:46

Пьяный вахтовик в Иркутской области зарезал фельдшера скорой, его задержали

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В Иркутской области пьяный вахтовик зарезал фельдшера скорой помощи.

Как сообщает Ирина Волк, полицейские нашли его при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

Как сообщают РИА Новости, мужчина сбежал по пути в больницу. Сейчас его задержали.

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