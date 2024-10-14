Пьяный татарстанец угнал иномарку во время отдыха в Сочи, ему грозит срок

Ранее судимый житель Татарстана угнал автомобиль во время отдыха в Сочи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

О пропаже автомобиля Ford в полицию сообщил 57-летний местный житель. Мужчина припарковал транспорт около своего дома и, забыв ключи в замке зажигания, ушел. Этим воспользовался нетрезвый житель Татарстана. Он завел иномарку и уехал кататься по городу. Правда, вскоре пробил колесо и, бросив машину у обочины, ушел домой.



По камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения угонщика и задержали его по адресу временного проживания в Сочи. Машину тоже нашли и после осмотра вернули хозяину.