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Пьяный татарстанец угнал иномарку во время отдыха в Сочи, ему грозит срок
Ранее судимый житель Татарстана угнал автомобиль во время отдыха в Сочи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
О пропаже автомобиля Ford в полицию сообщил 57-летний местный житель. Мужчина припарковал транспорт около своего дома и, забыв ключи в замке зажигания, ушел. Этим воспользовался нетрезвый житель Татарстана. Он завел иномарку и уехал кататься по городу. Правда, вскоре пробил колесо и, бросив машину у обочины, ушел домой.
По камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения угонщика и задержали его по адресу временного проживания в Сочи. Машину тоже нашли и после осмотра вернули хозяину.
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