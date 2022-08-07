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Ру Тат
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Происшествия
7 августа 2022  14:45
Павел Климчак

Пьяный татарстанец решил искупаться ночью в пруду и утонул

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Сегодня в час ночи по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в пруду в селе Ямбухтино Спасского района утонул мужчина. На место сразу же выехала водолазная группа ЗПСО №3.

Днем водолазы обнаружили тело 50-летнего мужчины в 70 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции. По предварительной версии, мужчина, будучи пьяным, решил искупаться в необорудованном месте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонул мужчина
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