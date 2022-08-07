Пьяный татарстанец решил искупаться ночью в пруду и утонул

Сегодня в час ночи по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в пруду в селе Ямбухтино Спасского района утонул мужчина. На место сразу же выехала водолазная группа ЗПСО №3.

Днем водолазы обнаружили тело 50-летнего мужчины в 70 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции. По предварительной версии, мужчина, будучи пьяным, решил искупаться в необорудованном месте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.