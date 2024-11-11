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Происшествия 11 ноября 2024 15:19

Пьяный татарстанец получил штраф за хулиганство в поезде Пермь – Новороссийск

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В Пензе к административной ответственности привлекли 43-летнего жителя Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

В поезде, следовавшем по маршруту Пермь – Новороссийск, пьяный татарстанец использовал нецензурные выражения, доставлял неудобства остальным пассажирам и игнорировал просьбы проводника. В момент нахождения состава между станциями Пенза-4 и Пенза-1 он, находясь в тамбуре вагона, умышленно сорвал стоп-кран, вызвав тем самым экстренное торможение поезда.

По прибытии на станцию Пенза-1 сотрудники полиции высадили нарушителя из поезда и оформили на него административные протоколы. За мелкое хулиганство ему назначили штраф в размере 510 рублей, а за срыв стоп-крана – штраф в сумме 2000 рублей.

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