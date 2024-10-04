Пьяный подросток-питбайкер пытался скрыться от автоинспекторов в Казани

Накануне ночью автоинспекторы Казани поймали пьяного 17-летнего подростка за рулем питбайка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Подросток попал в поле зрения автоинспекторов на Сибирском тракте. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться, съехав на обочину. После этого питбайкер начал скрываться в направлении жилого массива Дербышки.

На улице Мира в Дербышках питбайкера поймали. Им оказался 17-летний житель Казани с признаками алкогольного опьянения. Алкотектор показал результат почти 0,4 промилле.

Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку, в отношении подростка суд вынес постановление об административном аресте на 10 суток.