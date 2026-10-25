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Происшествия 25 октября 2026 14:46

Пьяный парень ударил по лицу пожилого казанца за отказ от разговора во дворе

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Пьяный парень ударил по лицу пожилого казанца за отказ от разговора во дворе

Рукоприкладством обернулся конфликт во дворе дома № 16 по проспекту Универсиады в Казани. Как рассказали в одном из городских интернет-сообществ, ссора вспыхнула между мужчинами – молодым и пожилым. Пенсионер отказался разговаривать с пьяным визави, и последний ударил его кулаком по лицу. За пожилого мужчину вступился водитель, ставший свидетелем конфликта. Парень бросился наутек, но автомобилист поймал его. Инцидент попал на видео, дальнейшая судьба участников ссоры неизвестна.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, сообщение о случившемся поступило в полицию. В ОП «Горки» по данному факту начата проверка. Личности участников конфликта устанавливаются.

#драка в казани #МВД по РТ #полиция
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