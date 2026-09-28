Пьяный парень разгромил свою «Ладу» на глазах у полицейских в Казани

В Казани 25-летний водитель «Лады» 14-й модели разгромил свою машину на глазах у инспекторов ДПС. Инцидент произошел поздно ночью возле одного из домов по улице Дементьева, сообщает МВД по РТ.

Полицейские провели освидетельствование, которое выявило алкоголь в крови молодого водителя. Во время оформления административного протокола мужчина стал пинать свою легковушку и разбил ее стекла. После этого правоохранители посадили парня в патрульный автомобиль.

В отношении нарушителя составили соответствующие административные протоколы, «Ладу» отвезли на штрафстоянку. Ранее молодой водитель семь раз привлекался к административной ответственности.