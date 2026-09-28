news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 28 сентября 2026 15:13

Пьяный парень разгромил свою «Ладу» на глазах у полицейских в Казани

Читайте нас в
Пьяный парень разгромил свою «Ладу» на глазах у полицейских в Казани

В Казани 25-летний водитель «Лады» 14-й модели разгромил свою машину на глазах у инспекторов ДПС. Инцидент произошел поздно ночью возле одного из домов по улице Дементьева, сообщает МВД по РТ.

Полицейские провели освидетельствование, которое выявило алкоголь в крови молодого водителя. Во время оформления административного протокола мужчина стал пинать свою легковушку и разбил ее стекла. После этого правоохранители посадили парня в патрульный автомобиль.

В отношении нарушителя составили соответствующие административные протоколы, «Ладу» отвезли на штрафстоянку. Ранее молодой водитель семь раз привлекался к административной ответственности.

#пьяный водитель #пьяный за рулем #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Минниханов поручил начать капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево

28 сентября 2026
Новости партнеров