news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 июня 2025 21:01

Пьяный мужчина утонул, купаясь в пруду в Буинском районе Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Во время купания в пруду села Рунга Буинского района РТ утонул 39-летний мужчина. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительной информации, он был нетрезв.

Спасатели ЗПСО №1 нашли тело мужчины в 20 метрах от берега на трехметровой глубине, передали его полицейским.

Место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания, там стоят запрещающие аншлаги.

В МЧС напоминают – купаться, будучи пьяным, нельзя категорически. В момент погружения в воду у нетрезвого человека поднимается давление, поскольку происходит резкий перепад температур, он теряет сознание и тонет.

Кроме того, у пьяного в момент купания может случиться спазм сосудов и судороги.

#утонул мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

14 июня 2025
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025