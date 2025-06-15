Пьяный мужчина утонул, купаясь в пруду в Буинском районе Татарстана

Во время купания в пруду села Рунга Буинского района РТ утонул 39-летний мужчина. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительной информации, он был нетрезв.

Спасатели ЗПСО №1 нашли тело мужчины в 20 метрах от берега на трехметровой глубине, передали его полицейским.

Место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания, там стоят запрещающие аншлаги.

В МЧС напоминают – купаться, будучи пьяным, нельзя категорически. В момент погружения в воду у нетрезвого человека поднимается давление, поскольку происходит резкий перепад температур, он теряет сознание и тонет.

Кроме того, у пьяного в момент купания может случиться спазм сосудов и судороги.