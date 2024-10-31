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Пьяный клиент напал на администратора массажного салона в Казани
Нетрезвый житель Казани напал на администратора массажного салона в Вахитовском районе, отобрал два смартофона и деньги, после чего скрылся.
Сотрудники Росгвардии, получив ориентировку от полиции, задержали подозреваемого на детской площадке на улице Марджани. Задержанным оказался нетрезвый 65-летний местный житель, который являлся клиентом этого салона.
Выяснилось, что после окончания процедуры массажа мужчина подошел к администратору, пригрозил ей электрошокером, отобрал два смартфона и 17 тысяч рублей.
Задержанного доставили в дежурную часть, похищенные мобильники у него изъяли, но денег при нем уже не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».
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