Пьяный клиент напал на администратора массажного салона в Казани

Нетрезвый житель Казани напал на администратора массажного салона в Вахитовском районе, отобрал два смартофона и деньги, после чего скрылся.

Сотрудники Росгвардии, получив ориентировку от полиции, задержали подозреваемого на детской площадке на улице Марджани. Задержанным оказался нетрезвый 65-летний местный житель, который являлся клиентом этого салона.

Выяснилось, что после окончания процедуры массажа мужчина подошел к администратору, пригрозил ей электрошокером, отобрал два смартфона и 17 тысяч рублей.

Задержанного доставили в дежурную часть, похищенные мобильники у него изъяли, но денег при нем уже не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».