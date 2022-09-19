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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  12:57
Полина Шевчук

Пьяный казанец залез в чужую машину и сидел там, пока его не забрала полиция

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В отдел полиции «Гагаринский» в Казани поступило сообщение, что в одном из дворов дома по проспекту Ибрагимова мужчина вскрыл чужую «Ладу», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте полицейские установили, что нетрезвый 60-летний мужчина залез в чужой автомобиль и сидел там какое-то время. Нетрезвого взломщика задержали. В отношении него заведено административное дело за мелкое хулиганство.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе управления.
 

#взлом #умвд россии по казани
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