Пьяный казанец залез в чужую машину и сидел там, пока его не забрала полиция

В отдел полиции «Гагаринский» в Казани поступило сообщение, что в одном из дворов дома по проспекту Ибрагимова мужчина вскрыл чужую «Ладу», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте полицейские установили, что нетрезвый 60-летний мужчина залез в чужой автомобиль и сидел там какое-то время. Нетрезвого взломщика задержали. В отношении него заведено административное дело за мелкое хулиганство.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе управления.

