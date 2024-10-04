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Происшествия 4 октября 2024 12:51

Пьяный казанец выпал из трамвая прямо на ходу и разбил голову

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Пьяный мужчина на улице Фучика выпал из трамвая прямо на ходу и разбил голову.

«Сейчас сотрудники ГАИ проводят расследование. Знаем только, со слов очевидцев, что мужчина был пьяный», – рассказали «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе».

На данный момент выясняются все детали ЧП, в том числе действительно ли мужчина был нетрезв.

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