Пьяный казанец выпал из трамвая прямо на ходу и разбил голову

Пьяный мужчина на улице Фучика выпал из трамвая прямо на ходу и разбил голову.

«Сейчас сотрудники ГАИ проводят расследование. Знаем только, со слов очевидцев, что мужчина был пьяный», – рассказали «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе».

На данный момент выясняются все детали ЧП, в том числе действительно ли мужчина был нетрезв.