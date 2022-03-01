Пьяный казанец поссорился с пожилой матерью и избил ее до смерти

Накануне в одной из квартир на улице Бутлерова в Чистополе обнаружили тело 71-летней женщины со следами побоев. По подозрению в преступлении задержали 51-летнего сына женщины, который дал признательные показания.

Как полагает следствие, мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей матерью и избил ее, в результате чего та скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.