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Происшествия 14 июля 2025 16:54

Пьяный казанец отметил совершеннолетие погоней с инспекторами ДПС

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В Казани автоинспекторы поймали юношу, который пытался скрыться от погони.

Как сообщает прес-служба МВД по РТ, рано утром 13 июля на Сибирском тракте внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль Opel Astra. Водитель проигнорировал указание полицейского об остановке и предпринял попытку скрыться. Нарушителя поймали на улице Несмелова.

Покинув автомобиль, житель поселка Новая Сосновка, находившийся за рулем, попытался убежать. После задержания он оказывал сопротивление, отталкивая полицейских и хватая их за форму.

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Нарушитель признался, что в этот день ему исполнялось 18 лет. Он решил отпраздновать это событие быстрой ездой, надеясь избежать ответственности.

Теперь казанцу грозит административный арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере 45 тыс. рублей.

#погоня за автомобилем #госавтоинспекция казани
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