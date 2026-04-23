Происшествия 23 апреля 2026 19:49

Пьяный казанец до смерти забил свою 84-летнюю бабушку

Уголовное дело о жестокой расправе над 84-летней пенсионеркой завели в Казани. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Согласно данным правоохранителей, преступление произошло 20 апреля текущего года в одном из домов по проспекту Амирхана. 29-летний мужчина, будучи пьяным, набросился на свою бабушку и избил ее. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено добиться заключения злоумышленника под стражу.

#избили женщину #преступление #Казань #СУ СКР по РТ
