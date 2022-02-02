Пьяный казанец до смерти забил пожилую мать

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, возбуждено в отношении 52-летнего жителя Казани, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 29 по 31 января в одном из домов по улице Братьев Касимовых мужчина, изрядно выпив, жестоко избил 85-летнюю мать. От полученных травм женщина скончалась.

Свою вину казанец признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.