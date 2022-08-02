Пьяный чистополец зарезал мать, которая выгоняла его из дома, затем продолжил пить

Как установило следствие, инцидент произошел 11 марта в одном из жилых домов на улице Энгельса в Чистополе. 65-летняя женщина стала выгонять из дома 41-летнего сына за его аморальный образ жизни. В ответ на это пьяный мужчина достал нож и зарезал мать. Женщина скончалась, а ее сын продолжил выпивать алкоголь.

На следующий день родственница погибшей, обеспокоенная тем, что та не отвечает на звонки, пришла к ней домой и обнаружила ее мертвой. На чистопольца возбудили уголовное дело за убийство. В конечном итоге суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.