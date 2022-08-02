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Ру Тат
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Происшествия
2 августа 2022  14:49
Павел Климчак

Пьяный чистополец зарезал мать, которая выгоняла его из дома, затем продолжил пить

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Как установило следствие, инцидент произошел 11 марта в одном из жилых домов на улице Энгельса в Чистополе. 65-летняя женщина стала выгонять из дома 41-летнего сына за его аморальный образ жизни. В ответ на это пьяный мужчина достал нож и зарезал мать. Женщина скончалась, а ее сын продолжил выпивать алкоголь.

На следующий день родственница погибшей, обеспокоенная тем, что та не отвечает на звонки, пришла к ней домой и обнаружила ее мертвой. На чистопольца возбудили уголовное дело за убийство. В конечном итоге суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#сын убил мать
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