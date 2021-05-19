Пьяный челнинец угнал автобус, чтобы доехать до дома, сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

Инцидент произошел сегодня в три часа ночи. Нетрезвый мужчина, возвращаясь из гостей, увидел припаркованный на улице Виктора Полякова автобус «НЕФАЗ». Он вскрыл дверь, нашел ключ зажигания и поехал на автобусе к себе домой — в 27-й комплекс. Заезжая на местную дорогу, угонщик задел иномарку, о чем стало известно экипажу патрульно-постовой службы ГИБДД. Сотрудники полиции задержали нарушителя.

В отношении челнинца возбуждено уголовное дело о завладении транспортным средством без цели хищения. Задержанный свою вину признал.