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19 мая 2021  15:01
Эльвира Мухаметдинова

Пьяный челнинец угнал автобус, чтобы доехать до дома

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Пьяный челнинец угнал автобус, чтобы доехать до дома, сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

Инцидент произошел сегодня в три часа ночи. Нетрезвый мужчина, возвращаясь из гостей, увидел припаркованный на улице Виктора Полякова автобус «НЕФАЗ». Он вскрыл дверь, нашел ключ зажигания и поехал на автобусе к себе домой — в 27-й комплекс. Заезжая на местную дорогу, угонщик задел иномарку, о чем стало известно экипажу патрульно-постовой службы ГИБДД. Сотрудники полиции задержали нарушителя.

В отношении челнинца  возбуждено уголовное дело о завладении транспортным средством без цели хищения. Задержанный свою вину признал.

 

#угонщики
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