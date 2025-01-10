Пьяный челнинец ограбил павильон с оружием и угрожал охраннику

В Набережных Челнах росгвардейцы поймали пьяного молодого человека, который «обчистил» павильон торгового центра на проспекте Сююмбике. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Охранник торгового центра сообщил, что заметил по видеомонитору, как неизвестный проник в закрытый павильон магазина с пневматическим оружием. Парень забрал из кассы деньги, затем сложил в сумку 20 пневматических пистолетов, мачете и прочие товары общей стоимостью более 204 тысяч рублей.

Когда охранник попытался остановить злоумышленника, тот навел на него украденный пистолет. После этого парень бросил сумку с награбленным, разбил окно ножом и скрылся через выход.

Воришку поймали на автобусной остановке в том же районе. 18-летний пьяный челнинец признался, что для совершения задуманного специально спрятался в туалете до закрытия торгового центра, затем вышел и пробрался в павильон с оружием.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».