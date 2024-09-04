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Пьяные молодые люди проломили череп пожилому охраннику казанского автовокзала
Двое 19-летних парней решили скоротать вечер на Восточном автовокзале в Казани. Молодые люди были пьяны, начали кричать, ругаться матом, вызывая недовольство остальных пассажиров.
Когда охранник сделал им замечание, они набросились на него с кулаками. На место прибыли росгвардейцы, которые скрутили пьянчуг. Нетрезвый досуг стоил парням уголовки по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
71-летнего охранника госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом кости черепа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
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