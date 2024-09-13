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Пьяные казанцы, кинувшие банку в сотрудников ДПС на дороге, могут получить срок
МВД опубликовало видео с двумя жителями Казани, которые накануне бросили банку пива в патрульный автомобиль и показывали неприличные жесты из окна своей машины. Видеозапись появилась в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
В отделении полиции парни объяснили, что выбросили банку пива из окна под колеса патрульного автомобиля. Первый задержанный признался, что они были пьяны в момент происшествия, что и стало причиной их хулиганского поведения.
Второй задержанный утверждал, что не пытался показать неприличный жест полицейским, а затем заявил, что вообще не видел сотрудников полиции и смотрел в другую сторону.
Несмотря на их оправдания, против мужчин было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. МВД напоминает, что за неуважительное отношение к сотрудникам полиции предусмотрено наказание.
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